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    Аэровизуальное обследование реки Иртыш провели в Абайской области

    26 Марта 2023, 17:07

    CЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Абайской области Димитрий Гариков вместе с начальником департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Манарбеком Шапагатовым и представителями УПЧС ДЧС, Иртышской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов произвели аэровизуальное обследование территории города Семея, Бескарагайского и Бородулихинского районов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Специалисты провели мониторинг на наличие снегозапасов, гидрологической обстановки на реках Иртыш и Уба, а также осмотрели состояния гидротехнических сооружений. На всей обследуемой территории происходит активное снеготаяние, на реке Иртыш ниже Шульбинского водохранилища до границы Бескарагайского района - редкий ледоход. От Бескарагайского района до границы Павлодарской области замечен ледостав. На реке Уба на ледостав вскрылся, местами виден лед. «По результатам аэровизуального обследования могу сказать, что заторных явлений на реках не имеется. Гидротехнические сооружения работают в штатном режиме. Паводковая обстановка находится на постоянном контроле», - отметил Димитрий Гариков.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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