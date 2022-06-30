Аэропорты Казахстана обслужили 6,8 млн пассажиров с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане полностью восстановлен внутренний и международный авиарынок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня у нас 5 регулярных авиаперевозчиков выполняют 600 рейсов в неделю по 57 направлениям. Также у нас есть субсидируемые рейсы, 20 маршрутов, которые выполняют рейсы по социально значимым направлениям и обеспечивают транспортную доступность. Они выполняются там, где коммерческие рейсы убыточны», - сообщила заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Салтанат Томпиева на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По ее словам, Казахстан имеет воздушную связь с 27 государствами, еженедельно выполняется 476 рейсов по международному направлению. За 5 месяцев текущего года аэропорты Казахстана обслужили 6,8 млн пассажиров. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также С. Томпиева отметила рост именно на внутреннем рынке авиаперевозок, а вместе с тем и увеличение количества задержек. Причинами задержек назвали техническую неисправность воздушного судна, сложные погодные условия, а также задержки происходят по вине авиакомпаний, аэропортов, сферы управления воздушным транспортом и самих пассажиров.

По данным вице-президента по наземному обслуживанию «Air Astana» Александра Небога, ряд аэропортов в Европе, которые работали в ограниченном режиме, столкнулись с проблемами обслуживания после резкой отмены ковидных ограничений и роста спроса. Например, когда из-за нехватки грузчиков в аэропорту Франкфурта задерживается рейс в Нур-Султан, пассажиры которого дальше летят в Костанай.

«Нам необходимо придержать борт в аэропорту Нур-Султана, чтобы забрать этих транзитных пассажиров. Мы уже имеем как минимум два задержанных рейса», - пояснил А. Небога.

На регулярности полетов также сказалась необходимость авиакомпаний удлинить маршруты из-за облета территории России в связи с ситуацией в Украине.

Среди внутренних факторов, повлиявших на полеты, сыграли роль и январские события.

«Мы фактически на 2-3 недели были выбиты из колеи. Февраль-март – это традиционно сложные погодные условия, во всем Казахстане осадки, низкий коэффициент сцепления, необходимость противообледенительной обработки воздушного судна, которая занимает достаточно продолжительное время при обильных осадках. Летний – это период, когда наши аэропорты в РК приводят в порядок свои производственные площади, в частности ВВП, рулежные дорожки. Есть вопросы, связанные с закрытием аэропортов на летний период, на период ремонта по определенным дням, это тоже вносит свои корректировки», - разъяснил он.