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    Аэропорт Караганды оштрафован на 81 млн тенге

    1 Февраля 2023, 12:35

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - По результатам проведенного департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по Карагандинской области расследования в отношении АО «Аэропорт «Сары-Арка» установлено применение монопольно высоких цен на авиаГСМ по внутренним воздушным линиям в 2018-2019 годах, и возбуждено дело об административном правонарушении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АЗРК РК.

    В связи с чем, постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды АО «Аэропорт «Сары-Арка» привлечен к административной ответственности и наложен штраф в размере 31 104 912 (тридцать один миллион сто четыре тысячи девятьсот двенадцать) тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 50 240 000 (пятьдесят миллионов двести сорок тысяч) тенге.

    После вступления в законную силу постановления суда, аэропортом был погашен монопольный доход в размере 50 240 000 (пятьдесят миллионов двести сорок тысяч) тенге.

    Административный штраф по определению суда оплачен частями, о чем 30.01.2023 г. аэропорт предоставил письмо в адрес департамента с приложением подтверждающих документов.

    Таким образом, в доход государства взыскан штраф в общей сложности на 81 344 912 тенге.

    АЗРК ранее опубликовал материал о деятельности аэропорта.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Карагандинская область Аэропорт Караганда
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