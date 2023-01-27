Аэрофлот возобновляет рейсы в Казахстан

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Аэрофлот возобновляет программу собственных регулярных рейсов в города Казахстана. С 1 февраля Аэрофлот начнёт полёты в Астану, Алматы и Атырау на самолётах семейства Airbus A320, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт авиакомпании.

В столицу Казахстана авиакомпания планирует выполнять до двух ежедневных рейсов, в Алматы — до трёх ежедневных рейсов. В Атырау в феврале запланировано два рейса в неделю – по средам и субботам, а с марта добавится ещё один рейс — по понедельникам.

До февраля 2023 года полеты в города Казахстана из Москвы осуществляются авиакомпанией «Россия» (Группа Аэрофлот).





Фото: aeroflot.ru



