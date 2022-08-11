Адвокат Бакытгуль Хаменовой попросил изменить ей меру пресечения на домашний арест

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Адвокат мотивировал это тем, что два других фигуранта дела находятся под домашним арестом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Атырау продолжается судебный процесс над заместителем акима области Бакытгуль Хаменовой, руководителем управления культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области Акылбеком Рыскалиевым и директором ТОО «Балкыту» Умиртаем Адамовым. После выступления представителя прокуратуры слово предоставили адвокатам.
Адвокат Бакытгуль Хаменовой Игорь Вранчев попросил суд изменить меру пресечения своей подзащитной и перевести ее из СИЗО под домашний арест. Он мотивировал это тем, что два других фигуранта дела находятся под домашним арестом.
Адвокат также попросил суд учесть состояние здоровья подсудимой и состояние здоровья ее матери, а также наличие несовершеннолетних детей.
Адвокаты других подсудимых поддержали ходатайство. Не было претензий к удовлетворению ходатайства и со стороны других подсудимых. Выступающая на процессе со стороны обвинения прокурор управления прокуратуры Атырауской области, младший советник юстиции Лаура Асанова попросила суд в ходатайстве отказать. Суд объявит решение по ходатайству адвоката во второй половине дня.
Как ранее сообщалось, Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения.