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    • Адвокат Бакытгуль Хаменовой попросил изменить ей меру пресечения на домашний арест

    11 Августа 2022 14:35

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Адвокат мотивировал это тем, что два других фигуранта дела находятся под домашним арестом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Атырау продолжается судебный процесс над заместителем акима области Бакытгуль Хаменовой, руководителем управления культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области Акылбеком Рыскалиевым и директором ТОО «Балкыту» Умиртаем Адамовым. После выступления представителя прокуратуры слово предоставили адвокатам.

    Адвокат Бакытгуль Хаменовой Игорь Вранчев попросил суд изменить меру пресечения своей подзащитной и перевести ее из СИЗО под домашний арест. Он мотивировал это тем, что два других фигуранта дела находятся под домашним арестом.

    Адвокат также попросил суд учесть состояние здоровья подсудимой и состояние здоровья ее матери, а также наличие несовершеннолетних детей.

    Адвокаты других подсудимых поддержали ходатайство. Не было претензий к удовлетворению ходатайства и со стороны других подсудимых. Выступающая на процессе со стороны обвинения прокурор управления прокуратуры Атырауской области, младший советник юстиции Лаура Асанова попросила суд в ходатайстве отказать. Суд объявит решение по ходатайству адвоката во второй половине дня.

    Как ранее сообщалось, Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Коррупция #Судебный процесс #Регионы #Борьба с коррупцией #Атырау
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