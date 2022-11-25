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    Адресная помощь на аренду жилья: более 37 тысяч заявлений приняли от казахстанцев

    25 Ноября 2022, 14:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Покрытие 50% размера арендного платежа производится в пропорции 80% - из республиканского и 20% - из местных бюджетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Механизм адресной помощи на аренду жилья в частном жилищном фонде стартовал в апреле текущего года по поручению Главы Государства. Принцип основан на солидарной ответственности граждан. 50% арендной платы покрывается за счет бюджетных средств, оставшиеся 50% получатель оплачивает самостоятельно. Покрытие 50% размера арендного платежа производится в пропорции 80% - из республиканского и 20% - из местных бюджетов», - сказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев.

    По словам вице-министра, бюджет на текущий год определен в размере 40 млрд тенге - из республиканского бюджета и 10 млрд тенге - из местного бюджета.

    «По состоянию на 23 ноября текущего года принято 37 030 заявлений, одобрено 7 902, назначена выплата по 1 923 заявкам, выплаты произведены 1 867 заявителям. Общая сумма фактически выплаченных средств составляет 273,5 млн тенге. В целях доступности программы для целевой группы участников на сегодня мы упрощаем назначение жилищных выплат с 17 до 12 процедур. Будет утверждена единая процедура согласия заявителя на проверку персональных данных и получения выплат при подписании заявления ЭЦП. Наряду с этим, исключаем из исчисления дохода заявителя пенсионные и социальные выплаты», - пояснил Еркебулан Дауылбаев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Жилье Общество МИИР РК
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