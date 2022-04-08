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    Адиль Турсунов назначен замминистра иностранных дел РК

    8 Апреля 2022, 11:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Адиль Турсунов назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Турсунов Адиль Капанулы назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.

    Турсунов Адиль Капанулы

    Родился в 1973 году в Алматы.

    В 1994 году окончил Казахскую госакадемию управления, в 2001 году - дипломатическую академию МИД.

    С 1994 по 2008 годы работал в структуре Министерства иностранных дел на должностях секретаря посольства в Индии и Азербайджане, слушателя дипломатической академии МИД, а также советником-посланником в Сингапуре.

    В 2008 году назначен заместителем заведующего Центром внешней политики Администрации Президента.

    С 2009 по 2016 годы работал директором департамента Европы МИД, советником-посланником в Грузии, а позже директором департамента СНГ МИД.

    В мае 2016 года был назначен заведующим Центром внешней политики Администрации Президента.

    С марта 2019 года по июнь 2021 года занимал пост советника Первого Президента - заведующего Отделом информационно-аналитического обеспечения Канцелярии Елбасы.

    С 2021 года работал в должности помощника Первого Президента - заведующего Отделом информационно-аналитического обеспечения Канцелярии Елбасы.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    МИД РК Президент Казахстана Акорда Назначения
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