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    Адильхан Сабуров назначен руководителем Антикоррупционной службы в ЗКО

    4 Февраля 2023, 22:23

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Кресло главы департамента Агентства по противодействию коррупции по ЗКО занял 40-летний Адильхан Сабуров, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

    Третьего февраля в акимате состоялся актив области, на котором представили вновь назначенного руководителя департамента агентства по противодействию коррупции по ЗКО. Им стал Адильхан Сабуров.

    Ранее он руководил аналогичным ведомством Абайской области. Сабуров сменил на этой должности Нурлана Кыдырбаева, который занимал пост с марта 2022 года.

    Адильхан Сабуров родился в 1983 году в селе Аксуат ВКО. Окончил Алматинскую юридическую академию Казахского гуманитарно-юридического университет, Восточно-Казахстанский государственный университет имени С.Аманжолова. Ему присуждена академическая степень по специальности «Государственное и местное управление».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область Назначения Борьба с коррупцией
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