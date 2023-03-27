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    АДГС: сферы финансов и торговли подвергнут анализу в рамках дебюрократизации госаппарата

    27 Марта 2023, 19:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 27 марта, под руководством председателя Агентства по делам государственной службы Дархана Жазыкбаева состоялось совещание по проведению анализа в рамках дебюрократизации деятельности государственного аппарата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АДГС.

    В мероприятии приняли участие руководители министерств финансов, торговли и их территориальных подразделений, акиматов городов и областей, эксперты Астанинского Хаба в сфере государственной службы, члены Общественного совета, а также представители гражданского и бизнес-сектора.

    На повестке дня был обсужден алгоритм предстоящей работы рабочих групп по дебюрократизации деятельности государственного аппарата.

    В первом полугодии текущего года анализ по дебюрократизации будет проведен в сферах финансов и торговли, в том числе охватит вопросы ведения предпринимательства.

    «Бюрократия в государственных органах – одно из главных препятствий в развитии бизнеса», - отметил в ходе совещания Дархан Жазыкбаев, добавив, что основной результат планируемых работ должен оказать непосредственное влияние на обеспечение комфортного ведения малого и среднего бизнеса.

    Для проведения анализа в данных сферах созданы рабочие группы на центральном и региональном уровнях.

    В состав рабочей группы вошли в общей сложности более 1 300 лиц – представители Агентства, отраслевых министерств и их территориальных подразделений, представители гражданского и бизнес-сектора, юристы и эксперты.

    Аналитические работы охватят более 1 500 (1663) функций в сфере финансов, около 400 (397) – в сфере торговли. Планируемая работа пройдет на республиканском уровне – в 54 государственных органах и организациях, в регионах – 1 123.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Госслужба дебюрократизация
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