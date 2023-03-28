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    Абзал Бейсенбекулы назначен вице-министром финансов РК

    28 Марта 2023, 12:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Бейсенбекулы Абзал назначен на должность вице-министра финансов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Абзал Бейсенбекулы родился в 1985 году в Жамбылской области.

    Окончил Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, Университет Ноттингема (Великобритания), Таразский инновационно-гуманитарный университет. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

    Трудовую деятельность начал в 2007 году в Комитете науки Министерства образования и науки РК.

    2008-2010 гг. — эксперт Управления развития образования и науки Департамента развития социальной сферы Министерства экономики и бюджетного планирования.

    В 2010-2011 гг. работал в Департаменте планирования, анализа исполнения и оценки реализации бюджетных программ социальной сферы Министерства финансов РК.

    2011-2019 гг. — эксперт, консультант, инспектор, заведующий сектором и заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

    В 2019-2021 гг. занимал руководящие должности в частном и квазигосударственном секторах.

    С марта 2021 года по настоящее время занимал должность руководителя аппарата Министерства финансов РК.

    Ранее занимавшая этот пост Савельева Татьяна Михайловна освобождена от должности.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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