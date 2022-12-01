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    Абылкаир Скаков освобожден от должности акима Павлодарской области

    1 Декабря 2022, 10:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Скаков Абылкаир Бактыбаевич освобожден от должности акима Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заявил, что высокая изношенность теплосетей и халатность со стороны руководства являются основными причинами аварии на Экибастузской ТЭЦ.

    В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов.

    В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

    Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

    Фото: dialog.egov.kz
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