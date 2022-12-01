Абылкаир Скаков освобожден от должности акима Павлодарской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Скаков Абылкаир Бактыбаевич освобожден от должности акима Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заявил, что высокая изношенность теплосетей и халатность со стороны руководства являются основными причинами аварии на Экибастузской ТЭЦ.
В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов.
В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.
Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.
Фото: dialog.egov.kz