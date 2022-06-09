Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Абу-Даби запускает летний абонемент для туристов

    9 Июня 2022, 20:49

    АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – На фоне восстановления глобального туризма столичные власти Объединенных Арабских Эмиратов запустили новую кампанию для привлечения туристов в летний сезон, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Gulf News.

    Кампания, которая носит название «Abu Dhabi Summer Like You Mean It» (Лето в Абу-Даби как ты и планировал) была представлена на минувшей выставке «Arabian Travel Market 2022» в Дубай. Мероприятие является крупнейшей выставкой путешествий и туризма на Ближнем Востоке.

    Новые предложения в рамках кампании включают летний абонемент «Summer Pass», который откроет туристам доступ к трем ведущим тематическим паркам — «Warner Bros», «Ferrari World» и «Yas Waterworld», а также культурным объектам столицы Эмиратов, таким как «Лувр Абу-Даби», президентскому дворцу «Каср аль-Ватан» и древнейшей постройке в Абу-Даби «Каср Аль Хосн». В абонемент также включен бесплатный проезд на автобусах «Yas Express» и «Абу-Даби».

    «Этим летом мы хотим, чтобы путешественники открыли для себя известный и неизвестный Абу-Даби, открывая скрытые жемчужины нашего направления — в своем собственном темпе», - заявил Салех Мохамед Салех аль-Гезири, генеральный директор по туризму Департамента культуры и туризма Абу-Даби.

    «В столице ОАЭ каждый найдет что-то для себя. Мы хотим сделать эти драгоценные воспоминания более доступными, предлагая конкурентоспособные и привлекательные предложения в течение всего сезона, чтобы путешественники могли наслаждаться летом именно так, как им можно и нужно наслаждаться», - добавил чиновник.

    Для привлечения туристов в течение лета в лучших отелях планируется снижение цен на 30 % сравнительно с периодом разгара туристического сезона.

    Ожидается, что абонемент «Summer Pass» поступит в продажу к концу недели и будет стоить 599 дирхамов (около 70 тыс. 700 тенге) для взрослых и 499 дирхамов ОАЭ (58 тыс. 900 тенге) для детей в возрасте до 17 лет.

    Автор:

    Арсен Утешев

    Туризм Мировые новости ОАЭ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    «Лох-несское чудовище» живет в горном озере Кок-коль Жамбылской области
    Уровень инфляции в Италии снижается
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка