Абу-Даби запускает летний абонемент для туристов

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – На фоне восстановления глобального туризма столичные власти Объединенных Арабских Эмиратов запустили новую кампанию для привлечения туристов в летний сезон, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Gulf News.

Кампания, которая носит название «Abu Dhabi Summer Like You Mean It» (Лето в Абу-Даби как ты и планировал) была представлена на минувшей выставке «Arabian Travel Market 2022» в Дубай. Мероприятие является крупнейшей выставкой путешествий и туризма на Ближнем Востоке.

Новые предложения в рамках кампании включают летний абонемент «Summer Pass», который откроет туристам доступ к трем ведущим тематическим паркам — «Warner Bros», «Ferrari World» и «Yas Waterworld», а также культурным объектам столицы Эмиратов, таким как «Лувр Абу-Даби», президентскому дворцу «Каср аль-Ватан» и древнейшей постройке в Абу-Даби «Каср Аль Хосн». В абонемент также включен бесплатный проезд на автобусах «Yas Express» и «Абу-Даби».

«Этим летом мы хотим, чтобы путешественники открыли для себя известный и неизвестный Абу-Даби, открывая скрытые жемчужины нашего направления — в своем собственном темпе», - заявил Салех Мохамед Салех аль-Гезири, генеральный директор по туризму Департамента культуры и туризма Абу-Даби.

«В столице ОАЭ каждый найдет что-то для себя. Мы хотим сделать эти драгоценные воспоминания более доступными, предлагая конкурентоспособные и привлекательные предложения в течение всего сезона, чтобы путешественники могли наслаждаться летом именно так, как им можно и нужно наслаждаться», - добавил чиновник.

Для привлечения туристов в течение лета в лучших отелях планируется снижение цен на 30 % сравнительно с периодом разгара туристического сезона.

Ожидается, что абонемент «Summer Pass» поступит в продажу к концу недели и будет стоить 599 дирхамов (около 70 тыс. 700 тенге) для взрослых и 499 дирхамов ОАЭ (58 тыс. 900 тенге) для детей в возрасте до 17 лет.