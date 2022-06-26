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    Абсолютным чемпионом мира стал стритлифтер из Актау

    26 Июня 2022, 23:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Стритлифтер Ильдар Ягьяев из Актау стал абсолютным чемпионом в классическом двоеборье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

    Чемпионат мира прошел с 24 по 26 июня одновременно в двух странах - Голландия (Амстердам) и Казахстан (Уральск). Участниками стали свыше 300 атлетов из более чем 25 стран.

    Ильдар Ягьяев завоевал титул абсолютного чемпиона вне зависимости от весовой категории в классическом двоеборье, набрав коэффициент 62,67.

    Валид Гаджибеков занял второе место в сумме двух движений с максимальным весом (подтягивание+брусья) в категории до 90 кг.

    Сундет Джайлаубаев удостоился первого места в сумме двух движений (подтягивание + брусья) в категории до 67,5 кг в юниорах. «Золото» в любителях с весом 24 кг в мультилифтинге в категории до 60 килограммов принес Руслан Асильев. Еще одну золотую награду среди любителей с весом 24 килограмма в мультилифтинге в категории до 67,5 кг завоевал Абылайхан Аяп. На первую ступень пьедестала поднялся также Эльвин Садыков в любителях с весом 24 килограмма в мультилифтинге в категории до 75 кг.

    В планах стритлифтеров провести чемпионат Азии в Актау в августе этого года.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Мангистауская область
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