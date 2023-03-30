Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Абдалы Нуралиев избран председателем Жамбылского областного маслихата

    30 Марта 2023, 17:41

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе депутаты на первой сессии Жамбылского областного маслихата избрали председателя облмаслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акима Жамбылской области, первая сессия областного маслихата нового восьмого созыва прошла с участием главы региона Нуржана Нуржигитова. Председатель областной избирательной комиссии Сергали Айдапкелов сообщил об итогах выборов, прошедших 19 марта 2023 года, и о качественном составе депутатского корпуса.

    Нуржан Нуржигитов пожелал успехов в работе новоизбранным депутатам.

    Единогласным решением депутатов председателем Жамбылского областного маслихата стал Абдалы Нуралиев.

    «Вы должны направить все усилия, чтобы совместно с органами исполнительной власти обеспечить решение вопросов, касающихся развития экономики региона и повышения благосостояния жамбылцев. Как подчеркнул Глава государства, прошедшие выборы стали достойным завершением обновления политической системы страны в соответствии с основополагающей формулой «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство», - сказал глава региона.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Назначения Регионы Маслихат Тараз Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    Никита Шаталов: Введение в городскую среду дополнительного института выглядит ошибкой
    Назначен руководитель управления культуры Мангистауской области
    Анархан Дюсенова назначена руководителем аппарата Минтруда и социальной защиты населения РК
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
    3 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    4 25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
    5 9 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Новости партнеров