Абдалы Нуралиев избран председателем Жамбылского областного маслихата

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе депутаты на первой сессии Жамбылского областного маслихата избрали председателя облмаслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, первая сессия областного маслихата нового восьмого созыва прошла с участием главы региона Нуржана Нуржигитова. Председатель областной избирательной комиссии Сергали Айдапкелов сообщил об итогах выборов, прошедших 19 марта 2023 года, и о качественном составе депутатского корпуса.

Нуржан Нуржигитов пожелал успехов в работе новоизбранным депутатам.

Единогласным решением депутатов председателем Жамбылского областного маслихата стал Абдалы Нуралиев.

«Вы должны направить все усилия, чтобы совместно с органами исполнительной власти обеспечить решение вопросов, касающихся развития экономики региона и повышения благосостояния жамбылцев. Как подчеркнул Глава государства, прошедшие выборы стали достойным завершением обновления политической системы страны в соответствии с основополагающей формулой «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство», - сказал глава региона.



