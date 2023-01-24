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    Абайская область получит новый импульс для качественного развития - Алихан Смаилов

    24 Января 2023, 12:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство Казахстана одобрило Комплексный план социально-экономического развития Абайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проинформировал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, Комплексный план социально-экономического развития Абайской области включает в себя свыше 100 мероприятий. Это - реализация инвестиционных проектов, развитие жилищной, социальной и иной инфраструктуры, обеспечение гражданской защиты, а также решение вопросов экологии.

    «Общий бюджет плана составляет около 1,9 трлн тенге. Хочу отметить, что большая часть из них – частные инвестиции. В области будут реализованы такие крупные проекты, как железнодорожный участок «Аягоз-Бахты-граница Китая», горно-обогатительный комбинат и промышленная разработка месторождения меди «Айдарлы», мясоперерабатывающий комбинат, «сухой» порт и логистический парк. Эффективное выполнение задач Комплексного плана обеспечит рост объёмов промышленности и валовой продукции сельского хозяйства в 1,5 раза, инвестиций в основной капитал в 3,5 раза», - сказал Алихан Смаилов в ходе заседания Правительства.

    «В целом, регион получит новый импульс для качественного развития. Этот план должен раскрыть потенциал области, улучшить качество жизни его жителей. А главное – будет создано 14 тысяч рабочих мест», - подчеркнул Премьер-Министр .

    На заседании члены Правительства проголосовали за соответствующий проект постановления, приняв Комплексный план развития региона.

    «Министерству национальной экономики и акимату области совместно с заинтересованными госорганами необходимо обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий Комплексного плана», - обратился глава Правительства.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Экономика Алихан Смаилов Абайская область
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