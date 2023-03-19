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    99-летняя ветеран тыла проголосовала на выборах в Абайской области

    19 Марта 2023, 19:02

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Специально для нее организовали выездное голосование, передает МИА «Казинформ».

    Куляш Жакуповна – счастливая мать, бабушка и прабабушка. Она родилась в 1924 году в Абралинском районе. С 1942 по 1981 годы работала бухгалтером, главным бухгалтером и управляющей отделения банка Абайского района.

    Награждена юбилейными медалями «Отличник государственного банка СССР», «Еңбек Ерлік», «Ветеран труда», юбилейными медалями по случаю годовщин Победы в ВОВ.

    У Куляш Жакуповны есть 3 внука и 11 правнуков.

    Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. По состоянию на 16:00 19 марта бюллетени получили 53,11% от общего количества граждан, включенных в списки.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Мажилис Выборы Регионы Абай Абайская область Выборы в Мажилис
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