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    96 казахстанцев заболели ковидом

    2 Марта 2023, 09:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 2 марта лечение от КВИ продолжает получать 1 651 человек (–1 493 + и 158 КВИ-), из них в стационарах находятся 115 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 536 пациентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    По данным ведомства, из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 4, на аппарате ИВЛ – 1.

    За прошедшие сутки зарегистрировано 96 новых случаев заболевание коронавирусом.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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