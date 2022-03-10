95 мобильных бригад мобилизовано для больных коронавирусом в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Для больных коронавирусной инфекцией в Мангистауской области мобилизовано 95 мобильных бригад. Об этом сообщил заместитель руководителя областного управления здравоохранения Аскар Сагимбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в организациях первичной медико-санитарной помощи задействовано 95 мобильных бригад для больных коронавирусной инфекцией, 58 мобильных бригад находятся в резерве.

«На сегодняшний день работают 53 бригады скорой помощи, в резерве – 16 бригад, на 9 марта поступило 674 вызова, в том числе пневмония - 2, ОРВИ - 67. На уровне учреждений первичной медико-санитарной помощи локализовано 10 заболевших КВИ. В области установлен 41 фильтр для взрослых, 27 - для беременных, 26 - для детей. Внутренними приказами медицинских организаций закреплены специалисты, ответственные за оказание первой медицинской помощи и триажирование больных ОРВИ на уровне ПМСП», - сказал Аскар Сагимбаев.

На 478 участках ПМСП задействовано 466 врачей общей практики и 1557 среднего медицинского персонала, в резерве 44 врача из узкопрофильных специалистов и 157 врачей из среднего медицинского персонала.

Все медицинские организации области обеспечены лекарственными средствами на сумму 436 млн тенге в стационарах и 15,7 млн тенге во врачебных амбулаториях. На складе имеется 57 448 средств индивидуальной защиты. Списки и поставки СИЗ обновляются еженедельно и контролируются управлением здравоохранения.