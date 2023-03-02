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    95% дорожных аварий совершаются по вине водителей - МВД РК

    2 Марта 2023, 13:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В МВД призвали водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «95% дорожных аварий совершаются по вине водителей. Из-за беспечности и халатности, в том числе. Пользуясь возможностью, призываем всех участников дорожного движения строго соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями», - обратилась к казахстанцам старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова на пресс-конференции в СЦК.

    «Еще один очень важный момент, связанный с погодными условиями, особенно в северных регионах. Автовладельцам необходимо внимательно следить за изменениями погоды, в случае их ухудшения ограничить выезд за пределы населенных пунктов. Ведь важнее ваших жизней ничего нет», - добавила спикер.

    Ранее в МВД сообщили, что в этом году в стране произошло свыше 1 700 ДТП, в которых погибли более 200 человек.

    С 20 по 24 февраля текущего года в Казахстане проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ДТП Безопасность
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