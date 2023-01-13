93% жителей Европы обеспокоены ростом цен на продукты и энергоресурсы

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Около 93% респондентов в Европейском союзе обеспокоены ростом цен на продукты питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Европейского Парламента, в каждом государстве, входящим в состав ЕС, 7 из 10 респондентов обеспокоены ростом цен. Опрос, организованный социологической службой Европейского Парламента «Евробарометр», проводили с октября по ноябрь 2022 года и успели опросить более 26 тысяч жителей в 27 странах ЕС.

Наиболее высокие показатели обеспокоенности ситуацией с ценами зафиксировали в Греции (100%), на Кипре (99%), в Италии и Португалии (по 98%). Негативная оценка роста цен на энергоносители и продукты питания ощущается во всех социально-демографических категориях, в том числе вне зависимости от пола или возраста респондентов, а также от уровня образования и социально-профессиональных условий жителей ЕС.

Кроме цен граждан беспокоит угроза бедности и социальной изоляции. Это второй повод для беспокойства у респондентов (82%). Далее следует изменение климата (81%).

«Люди ожидают от Евросоюза продолжения работы по смягчению комплексных последствий кризисов, обрушившихся на континент. Высокая поддержка ЕС основана на опыте прошлых лет, когда Евросоюз продемонстрировал способность объединяться», - сообщает пресс-служба Европарламента.

На данный момент граждане не удовлетворены действиями властей. Только треть европейцев поддерживают меры, которые принимает правительство или ЕС для решения проблемы роста стоимости жизни. Анализ финансового положения граждан показывает, что последствия экономического кризиса ощущаются все сильнее. Почти половина населения ЕС (46%) говорят, что их уровень жизни уже снизился из-за последствий пандемии COVID-19, геополитической обстановки в мире и роста цен.

Еще 39% пока не столкнулись со снижением уровня жизни, но ожидают, что это произойдет в следующем году. Это делает перспективы на 2023 год довольно мрачными.

«Люди по понятным причинам обеспокоены ростом стоимости жизни, поскольку все больше семей пытаются свести концы с концами. Настало время контролировать наши счета, сдерживать инфляцию и обеспечивать рост экономики. Мы должны защитить самых уязвимых в нашем обществе», - заявила председатель Европейского Парламента Роберта Метсола.

По результатам опроса, в условиях самого высокого уровня инфляции за последние десятилетия граждане хотят, чтобы Европейский Парламент сосредоточил внимание на борьбе с бедностью и социальной изоляцией (37%).

Общественное здравоохранение остается актуальным для многих граждан (34%), равно как и продолжение борьбы с изменением климата (31%). Поддержка экономики и создание новых рабочих мест (31%) также в списке.

Также недавние кризисы усиливают поддержку гражданами Европейского союза: 62% считают членство в ЕС «хорошей вещью», что представляет собой один из самых высоких результатов за всю историю с 2007 года. Две трети опрошенных граждан ЕС (66%) считают важным членство своей страны в ЕС, а 72% считают, что это принесло пользу их стране.

Ранее исследование, проведенное французской неправительственной организацией по борьбе с бедностью Secours Populaire, показало, что более половины европейцев ощущают финансовый риск, а 80% вынуждены значительно сократить расходы.

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