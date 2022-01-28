93 населенных пункта модернизируют в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в ближайшие 5 лет модернизируют 93 населенных пункта. Модернизация будет осуществляться в рамках «Комплексной программы развития Атырауской области до 2025 года», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

По словам заместителя акима Атырауской области Наримана Таушова, комплексный план рассчитан не только на города, но и сельские населенные пункты области.

«В Атырауской области 155 населенных пунктов. В ближайшие 5 лет планируется модернизация 93 населенных пунктов. По плану ежегодно будут модернизироваться 16-17 сел. Допустим, в конкретном населенном пункте может не быть спортивного комплекса, нам надо будет подготовить спортивную площадку. Другие вопросы, такие как медицинское обслуживание, свет, газоснабжение, мы планируем решить за 5 лет», - сказал заместитель акима Атырауской области Нариман Таушов.

Напомним, по прямому поручению Президента Касым-Жомарта Токаева была принята «Комплексная программа развития Атырауской области на 2021-2025 годы».