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    93% госуслуг доступны онлайн в Казахстане

    28 Июня 2022, 09:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин призвал государственные органы активно участвовать в увеличении количества электронных услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Совершенствование государственных услуг на основе реинжиниринга бизнес-процессов позволило сформировать новый перечень. В результате количество видов деятельности превысило 1300. Услуга «регистрация недвижимости» на самом деле состоит из 26 видов. Алихан Асханович прошу дать поручение государственным органам о дальнейшем расширении перечня государственных услуг до конца текущего года», - сказал Багдат Мусин на заседании Правительства.

    По словам министра, в настоящее время 93% государственных услуг доступны онлайн, но некоторым госорганам еще предстоит совершенствовать эту работу.

    «На основе новой инициативы мы внедряем усовершенствованную метрику автоматизации. Это показало, что количество проактивных и полностью автоматизированных услуг, то есть услуг, создаваемых без человеческого фактора, составляет 6%. Министерством труда и социальной защиты населения проводится масштабная работа по переводу важных социальных услуг в проактивный формат. Эти услуги очень хорошо ценятся среди населения», - считает глава ведомства.

    Как добавил Б. Мусин, необходимо активизировать работу по внедрению проактивных услуг и другим госорганам. Проведенный министерством анализ показал, что большая часть государственных услуг, то есть количество услуг, создаваемых человеческим фактором, составляет около 85%. Это, по словам министра, очень большой показатель.

    «Госорганам необходимо активно участвовать в увеличении количества электронных услуг, создаваемых без человеческого фактора. Госорганам необходимо пересмотреть свои бизнес-процессы и довести до 50% автоматизацию электронных услуг. Кроме того, многие услуги будут недоступны из-за проблем с информационными системами госорганов. Например, можно отметить 8 услуг Министерства сельского хозяйства», - подытожил министр цифрового развития.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Цифровой Казахстан МЦРИАП
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