Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    9 заводов по опреснению морской воды построят в Мангистауской области

    27 Апреля 2023, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2025 году дефицит питьевой воды в Мангистауской области может составить 100-110 тысяч кубометров в сутки. Об этом сообщили на онлайн-брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам заместителя председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Азимбека Пазылбекулы, в Мангистауской области построены водопроводы, но пресной воды все равно не хватает.

    «На сегодня регион в основном обеспечивается через водовод «Астрахань-Мангышлак» и опресненной морской водой. Их совокупная мощность составляет порядка 164 тысяч кубометров в сутки. В летний период ощущается дефицит питьевой воды и составляет – 50 тысяч кубометров в сутки, с учетом уровня развития региона потребность в воде к 2025 году составит 100-110 тысяч кубометров в сутки», - сказал Азимбек Пазылбекулы.

    Для решения этого вопроса планируется реализация крупных проектов по строительству 9 заводов с ориентировочной стоимостью более 247 млрд тенге.

    «На сегодня в рамках бюджетной программы министерства реализуется проект по расширению мощности опреснительного завода «Каспий» в городе Актау до 40 тысяч кубометров в сутки. Проект будет завершен к концу этого года. Также в этом году на начало реализации проектов по строительству опреснительных заводов в городе Форт-Шевченко мощностью 5 тысяч кубометров в сутки выделено 4,2 млрд тенге и городе Актау на территории ТОО «МАЭК-Казатомпром» мощностью 24 тысячи кубометров в сутки выделено 10 млрд тенге», - добавил спикер.

    Кроме того, в этом году за счет частных инвестиций планируется завершить строительство опреснительного завода на месторождении «Каражанбас» мощностью 17 тысяч кубометров в сутки.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Строительство Мангистауская область МИИР РК Вода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Таджикистан обсудили подходы в использовании водных ресурсов
    Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    Единый день приема граждан прошел в Кокшетау
    Казахстан и Таджикистан договорились построить оптово-распределительные центры
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    5 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    Новости партнеров