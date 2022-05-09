9 Мая - День памяти жертв Великой Отечественной войны - Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поздравил соотечественников с Днем Победы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Уважаемые ветераны и труженики тыла, соотечественники!

77 лет прошло со дня окончания самой разрушительной и трагической войны в истории человечества, унесшей жизни более 70 миллионов человек. С каждым днем становится все меньше и меньше свидетелей тех страшных событий. Сегодня среди нас живет 376 ветеранов Великой Отечественной войны.Будущее нового поколения зависит от тех решений, которые мы принимаем сегодня, и от тех ценностей, которые мы превозносим. Поэтому 9 Мая - День памяти жертв Великой Отечественной войны, когда мы поклоняемся воинам и вспоминаем их славный подвиг. Пусть наш суверенитет будет вечным, а независимость – неизменной! Это – самая главная победа.

