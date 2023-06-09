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    9 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    9 Июня 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    84 года назад (1939) родился ДЖОШЫБАЕВ Сейтхан Джошыбаевич – доктор медицинских наук, профессор, председатель Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Казахстана, академик Академии профилактической медицины Казахстана.

    Родился в Жамбылской области. Окончил Кыргызский государственный медицинский институт (1962).

    Трудовая деятельность: хирург Нарынской областной больницы, отделения госпитальной хирургии Республиканской клинической больницы (Фрунзе), затем Таласской горбольницы Кыргызстана (1962-1967); обучался в целевой аспирантуре в Институте сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева АМН СССР (г. Москва); ассистент кафедры общей хирургии, заведующий отделении торакальной хирургии Республиканской клинической больницы в городе Бишкеке (Кыргызстан) (1967-1970); хирург, ассистент кафедры общей хирургии Медицинского института, заведующий отделением торакальной, затем кардиохирургии Республиканской клинической больницы города Бишкека (1970-1984); руководитель Республиканского кардиохирургического центра (г. Бишкек, Кыргызстан) (1976-1984); руководитель кардиохирургического отдела Научно-исследовательского института клинической и экспериментальной хирургии им. А.Н. Сызганова (Алматы) (1984-1992); руководитель отдела кардиохирургии Национального центра кардиологии (г. Бишкек, Кыргызстан) (1992-2004); руководитель НИИ хирургии сердца и трансплантации органов города Бишкека (Кыргызстан) (2004-2006); переехал на родину (Казахстан) и организовал ТОО «Научно-клинический центр кардиохирургии и трансплантологии» в городе Таразе, где работает по настоящее время директором (с 2007 года).

    Имеет девять патентов на изобретение и 17 рационализаторских предложений. Опубликованы более 210 научных работ, две монографии. С научными докладами и по обмену опытом посетил кардиохирургические центры Англии, США, Польши, Чехии, Венгрии, Германии, Индии, Монголии, Турции, Сирии, Малайзии, Пакистан, Китая, Сингапура и стран СНГ (Казахстана, Узбекистана, Грузии, Армении, России, Украины, Белоруссии), Литвы, Латвии и Эстонии, Нью-Йорка, Вашингтона, Таиланда.

    Награжден орденами «Парасат» (2008), «Барыс» ІІ степени (2014), «Достық» (2019), «Барыс» ІIІ степени (2021); медалями «Ерен еңбегі үшін» (2001), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Даңқ». Удостоен международной премии в области научных исследований The Name in Science.

    47 лет назад (1975) родился ГАРИКОВ Димитрий Александрович -заместитель акима области Абай.

    Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Семипалатинский строительный техникум (1998) по специальности строитель-технолог; Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева (2000), инженер-строитель.

    Трудовая деятельность: кочегар АО «Служба быта» с. Бородулиха Бородулихинского района (1998-1999); оператор Бородулихинской МАЗС (1999-2000); главный специалист аппарата акима Бородулихинского района (01.2000-06.2000); заведующий АЗС с. Дмитриевка Бородулихинского района (06.2000-12.2001); начальник государственного коммунального многоотраслевого предприятия «Коммунальное хозяйство» (12.2002-01.2006); начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области (01.2006-06.2006); начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бородулихинского района ВКО» (06.2006-07.2009); заместитель акима Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области (07.2009-08.2010); начальник ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО» (08.2010-05.2011); заместитель акима города Семей (05.2011-06.2013); аким города Курчатов (06.2013-12.2014); заместитель акима Восточно-Казахстанской области (27.12.2014-09.2016); начальник ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля» ВКО (10.2016-06.2021); заместитель акима города Семей (06.2021-10.2022).

    На занимаемой должности с октября 2022 года.

    43 года назад (1980) родился АБДРАХИМ Нурлан Ергалиулы – первый заместитель Акима Алматинской области.

    Родился в г. Джамбуле. Окончил Университет «Кайнар», юрист (2001); Иельскую школу менеджмента «Продвинутые курсы для руководителей в сфере управления» программу по управлению (Коннектикут, США, 2006), «Единый орган обслуживания в Голландии: взгляд изнутри» (Голландия, 2006), «Программу по административной реформе: децентрализация, фискальное планирование и менеджмент» (Университет Дюк, Северная Каролина, США, 2008).

    Трудовая деятельность: контролер ОАО «Астанаэнергосервис» (2001-2002); стажер, ведущий, главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника, начальник управления, заместитель директора департамента законодательства МЮ РК (2002-2007); директор департамента регистрации нормативных правовых актов МЮ РК (01.2007-09.2007); директор департамента подзаконных актов МЮ РК (2007-2009); председатель Комитета по правам интеллектуальной собственности МЮ РК (2009-2012); государственный инспектор Администрации Президента РК (2012-2021); заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (мая 2021-2023).

    На занимаемой должности – с апреля 2023 года.

    34 года (1989) назад родился ОРДАБАЕВ Олжас Темирбекович -вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Родился в городе Алматы.

    Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана по специальности «Международное право»; Cesar Ritz Colleges Switzerland по специальности «Отельный и туризм менеджмент»; Манчестерский Метрополитан университет.

    Трудовая деятельность: координатор проектов ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана» (01.2007-03.2008); заместитель исполнительного директора Общественного фонда «День Баурсака» (03.2008-10.2009); лидер Алматинского штаба РСД «Альянс студентов Казахстана» (06.2008-12.2009); заместитель исполнительного директора Молодежного движения «Мы за сильный Казахстан» (04.2010-09.2010); вице-президент Общественного фонда «Казахстанский фонд гражданской защиты» (09.2010-05.2011); заместитель директора по внешним связям ТОО «Фонд новых технологий и гражданской защиты» (12.2012-08.2014);

    главный менеджер Департамента социального партнерства НАО «Холдинг «Кәсіпқор» (09.2014-03.2015); заместитель директора Департамента развития человеческого капитала НПП РК «Атамекен» (04.2015-03.2016); директор Департамента развития человеческого капитала НПП РК «Атамекен» (03.2016-01.2018); управляющий директор - директор Департамента развития человеческого капитала НПП РК «Атамекен» (01.2018-09.2018); заместитель Председателя Правления - Член Правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» (09.2018-03.2022); президент Некоммерческого акционерного общества «Talap» (03.2022-07.2022);

    На занимаемой должности с августа 2022 года.

    Автор:

    Артем Волков

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