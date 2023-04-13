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    9 единиц оружия сдали полиции жители Павлодарской области

    13 Апреля 2023, 01:14

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области началась акция по выкупу у граждан незарегистрированного оружия, для этого из госбюджета республики выделили 5 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На территории Павлодарской области стартовала акция по выкупу незарегистрированного оружия. Каждый обладатель огнестрельного оружия может сдать свой «арсенал» стражам порядка», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    По словам стражей порядка, это делается для предупреждения преступлений и правонарушений с применением огнестрельного оружия.

    «За первый день акции жители области сдали 920 патронов к нарезному оружию и 9 единиц оружия, в том числе семь гладкоствольного, две короткоствольного нарезного. Принятое оружие будет направлено на баллистическую экспертизу, по результатам которой будет принято решение о выплате денежных средств гражданам», - отметил исполняющий обязанности начальника административной полиции ДП Павлодарской области Бакибай Ахмедьянов.
    К примеру, два нарезных пистолета марки BAIKAL-442 калибра 9 мм в полицию Экибастуза принес горожанин. Предположительная сумма выплаты составит более 193 тысячи тенге. Житель села Коктобе Майского района сдал незарегистрированное гладкоствольное двуствольное ружье, а также 800 патронов калибра 5,45 мм и в 100 патронов калибра 9 мм. За все сданное оружие он получит более 161 тысячи тенге.

    «Жительница Павлодара добровольно сдала гладкоствольный охотничий карабин марки «ТОЗ-63» калибра 16 мм, ствол 1973 года выпуска марки «ТОЗ-63». Предположительная сумма выплаты составит 72 450 тенге», - добавили в ведомстве.
    Желающим сдать незарегистрированное огнестрельное оружие предусмотрена денежная компенсация. В 2023 году из республиканского бюджета выделено 5 миллионов тенге для выплат жителям региона, сдавшим оружие.

    «Граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от привлечения к уголовной и административной ответственности», - подчеркнули в пресс-службе.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область МВД РК Общество
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