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    9,5 млн тенге взыскали с должников полицейские Туркестанской области

    23 Декабря 2022, 14:52

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 9,5 млн тенге за три дня взыскали с должников полицейские Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Так, стражи порядка с помощью передвижного комплекса «Автоураган» и системы «Қорғау» выявили автомобиль под управлением жителя области, у которого имеется долг по административным штрафам на сумму около 350 тысяч тенге. Автомобиль должника сотрудники полиции водворили на штрафстоянку. За время ОПМ «Борышкер» полицейскими составлено более 2500 административных протоколов. На штрафстоянку водворено 112 автомобилей должников. Взыскано в бюджет около 9,5 миллионов тенге наложенных штрафов. По месту работы должников направлены 113 предписаний, а судебным исполнителям – 936 постановлений.


    Фото: polisia.kz
    Туркестанская область МВД РК
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