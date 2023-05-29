868 тысяч гектаров сельхозугодий незаконно переданы в залог - Роман Скляр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Принятыми мерами прокуроров пайщикам по стране возвращены 546 тысяч га. Об этом сообщается в ответе первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отмечено, что органами прокуратуры проводятся проверки соблюдения законности в сфере регулирования вопросов использования условных земельных долей и защиты прав пайщиков.

Выявлены 169 проблемных предприятий, в которых состоят 81 тысяча пайщиков и имеются 4,1 млн га сельхозугодий, из них 868 тысяч га незаконно переданы в залог.

«Принятыми мерами прокуроров пайщикам по стране возвращены 546 тыс. га, по фактам незаконного залога и переоформления земель, расследуется 6 уголовных дел. В интересах 20 тысяч пайщиков прокурорами в суды поданы 30 исков о возврате собственникам 350 тысяч га земель. Работа межведомственных рабочих подгрупп проводится на постоянной основе. В связи с чем необходимость в создании новой комиссии отсутствует», - добавил Роман Скляр.



