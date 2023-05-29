Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    868 тысяч гектаров сельхозугодий незаконно переданы в залог - Роман Скляр

    29 Мая 2023, 11:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Принятыми мерами прокуроров пайщикам по стране возвращены 546 тысяч га. Об этом сообщается в ответе первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отмечено, что органами прокуратуры проводятся проверки соблюдения законности в сфере регулирования вопросов использования условных земельных долей и защиты прав пайщиков.

    Выявлены 169 проблемных предприятий, в которых состоят 81 тысяча пайщиков и имеются 4,1 млн га сельхозугодий, из них 868 тысяч га незаконно переданы в залог.

    «Принятыми мерами прокуроров пайщикам по стране возвращены 546 тыс. га, по фактам незаконного залога и переоформления земель, расследуется 6 уголовных дел. В интересах 20 тысяч пайщиков прокурорами в суды поданы 30 исков о возврате собственникам 350 тысяч га земель. Работа межведомственных рабочих подгрупп проводится на постоянной основе. В связи с чем необходимость в создании новой комиссии отсутствует», - добавил Роман Скляр.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Почему Казахстан может накормить миллиард людей, рассказал гость МФА Михаэль Роэ
    Сельскохозяйственные ярмарки пройдут 10-11 июня в Алматы
    Мы намерены поддержать Казахстан как одного из крупнейших в мире экспортеров зерна – комиссар ЕС
    Только кооперация поможет решить проблемы сельских предпринимателей – Ербол Карашукеев
    Популярное
    1 Президент РК дал поручение Правительству задействовать все ресурсы для противодействия пожарам в области Абай
    2 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    3 Скончался Бердибек Сапарбаев
    4 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    5 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд