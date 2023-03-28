85 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 28 марта лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 1 717 человек (–1 542+ и 175 КВИ-), из них в стационарах находятся 138 пациентов, на амбулаторном лечении - 1 579 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По данным Министерства здравоохранения РК, 85 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки. Еще 8 человек обратились в медучреждения с симптомами коронавирусной пневмонии.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 4 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 2 пациента.



