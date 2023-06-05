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    84 нарушения правил рыболовства пресекли в Павлодарской области

    5 Июня 2023, 07:39

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За полтора месяца операции «Нерест» полиция Павлодарской области привлекла всех браконьеров к ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 15 апреля по 30 мая 2023 года особый акцент внимания полицейских был уделен на пресечение фактов браконьерства на особо охраняемых природных территориях и горько-соленых озерах региона», - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

    Полицией пресечено 84 нарушения правил рыболовства, изъято 31 орудий совершения правонарушений. Все нарушители привлечены к ответственности.

    «9 мая, в 06.30, на автодороге Стэлла – Экибастуз сотрудниками полиции остановлена автомашина марки»Toyota«под управлением 64-летнего горожанина. При осмотре автомашины в багажном отсеке были обнаружены мешки в количестве 12 штук, с содержимым рыбой породы лещ общим весом 338 килограмма без соответствующих документов», - отметил начальник местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

    Рыбу мужчина ловил на озере Шандаксор поселка Солнечный Экибастуза. Автомашина водворена в специальную стоянку города, рыбная продукция, изъятая протоколом выемки, передана для хранения в холодильную камеру до принятия процессуального решения, добавил он.

    В ходе рейдовых мероприятий совместно с сотрудниками рыболовной инспекции 20 мая, в 04.35, на территории Майского района остановлена автомашина марки «Ауди-80». В салоне автомашины обнаружены 9 мешков с рыбой породы карась общим весом 372 кг, на которую отсутствовали разрешительные документы. Также полицейскими изъяты 3 сети китайского производства и резиновая надувная лодка. Установлено, что рыбу выловили около озера Карасор Жумыскерского сельского округа.

    «По данным фактам проводится досудебное расследование по статье 335 УК Республики Казахстан. Оперативно-профилактическое мероприятие закончилось, но полицейские просят граждан не нарушать закон в области охраны и сохранения водных биоресурсов и водных объектов рыбохозяйственного значения», - добавил источник.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область МВД РК Браконьерство
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