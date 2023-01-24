84-летний карагандинский аксакал на тракторе очищает родное село от снега

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 84-летний житель села Ткенекты Нуринского района Карагандинской области Минниагзам Авлияров, несмотря на возраст, умело управляет гусеничным трактором и по собственной инициативе расчищает от снега дороги родного села, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Минниагзам Авлияров родился в Башкирии и еще молодым приехал в Казахстан поднимать целину. Обосновавшись в селе Ткенекты, долгие годы работал механизатором. Обслуживал комбайны, тракторы и другую спецтехнику. Здесь же женился и вместе с супругой достойно воспитал пятерых детей – трех дочерей и двух сыновей. Всю свою жизнь Агзам-ата – так аксакала зовут односельчане – зимой очищает улицы родного села от снега, а весной укрепляет дамбы. После выхода на пенсию Агзам-ата не смог сидеть сложа руки, и по сей день продолжает помогать соседям. За активную гражданскую позицию в народе его прозвали серебряным волонтером и суперменом.

«Я приехал в Казахстан в 1958 году поднимать целину, когда мне было 19 лет. В 1961-м меня отправили сюда. Тогда здесь была голая степь, я участвовал в строительстве совхоза. С тех пор здесь и живу. Ткенекты – это уже моя родина. Я помогаю односельчанам от чистого сердца. Раз Всевышний дает мне силы, я считаю, что должен помогать людям. К тому же сейчас у нас в селе остались в основном одни пожилые. Когда нас заметает, им тяжело передвигаться», – говорит аксакал.

Своей активной гражданской позицией Агзам-ата показывает пример молодежи, считает аким сельского округа Сарыозен Ерлан Оспанов.

«Агзама-ата у нас все уважают. Он помогает людям вот уже на протяжении четырех десятилетий. У него небольшое крестьянское хозяйство. Зимой он чистит снег, летом помогает местным жителям заготавливать сено. Вот и в этом году готов оказать помощь семье из Павлодарской области, которую мы хотим сюда перевезти по программе переселения. Это многодетная семья, ей окажут помощь и другие главы крестьянских хозяйств. А мы желаем аксакалу крепкого здоровья. Именно такие люди должны быть примером для нашей молодежи», – говорит Ерлан Оспанов.

В селе Ткенекты на сегодняшний день проживают 226 человек. Населенный пункт находится в 320 километрах от райцентра и в 550 километрах от Караганды.



