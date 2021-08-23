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    819 тонн продтоваров запасено в Казахстане

    23 Августа 2021, 10:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства РК опубликовало данные мониторига обеспеченности населения основными продуктами питания, передает МИА «Казинформ».

    Минсельхоз РК на еженедельной основе ведет мониторинг обеспеченности регионов по 32 основным продтоварам. Мониторинг учитывает запасы в стабилизационных фондах, в крупных торговых сетях, на складах у поставщиков и перерабатывающих предприятий.

    «По оперативным данным регионов на 20 августа текущего года по республике имеются запасы в общем объеме 819 тыс. тонн различных продтоваров, в том числе на предприятиях-производителях – 301 тыс. тонн, на складах – 86,6 тыс. тонн, в торговых сетях – 374 тыс. тонн, в стабфондах – 18,3 тыс. тонн. Кроме того, имеется 495,7 млн. штук яиц», - говорится в сообщении.

    Указанный объем достаточен в зависимости от вида продуктов от одного до шести месяцев. Производство продтоваров не останавливается, имеется достаточный постоянный запас на продолжительный срок, добавили в ведомстве.

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    Минсельхоз Экономика
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