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    81 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки

    31 Марта 2023, 09:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 31 марта лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 1 750 человек (–1 572+ и 178 КВИ-), из них в стационарах находятся 166 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 584 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    По данным Министерства здравоохранения РК, за сутки 81 человек заболел коронавирусом в Казахстане. 3 человека обратились в медучреждения с симптомами коронавирусной пневмонии.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 4 пациента,
    • в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента,

    • на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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