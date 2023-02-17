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    800 тысяч ученических мест появится в Казахстане до 2026 года

    17 Февраля 2023, 12:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Маулен Ашимбаев заявил, что в ряде городов Казахстана здания школ сильно устарели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Серьезной проблемой для сферы образования является дефицит ученических мест. Наиболее острая ситуация в Туркестанской и Алматинской областях, а также в Астане, Алматы и Шымкенте. Более 700 действующих школ имеют большой износ. Четверть из них расположены в зданиях со сроком эксплуатации более 70 лет», - сказал Маулен Ашимбаев во время парламентских слушаний в Сенате.

    Он подчеркнул, что проблема изношенности инфраструктуры характерна и для сферы здравоохранения. Районные больницы не в полной мере могут предоставить специализированную медицинскую помощь. Пациентам приходится ездить в крупные города.

    «Ситуация усугубляется острой нехваткой различных специалистов в сельской местности. Для решения этих проблем по инициативе Главы государства приняты два пилотных национальных проекта - «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения». На эти цели предусмотрено более 2,8 триллионов тенге. До 2026 года предполагается построить не менее 800 тысяч ученических мест», - пообещал Спикер Сената.

    «Должны быть также построены 655 объектов первичной медико-санитарной помощи и 32 многопрофильные центральные районные больницы. Депутаты Сената будут держать эту работу на контроле», - заверил Маулен Ашимбаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Сенат Маулен Ашимбаев школа
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