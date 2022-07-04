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    80% заболевших коронавирусом не вакцинированы

    4 Июля 2022, 16:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев сообщил о том, что 80% заболевших коронавирусом не получили вакцину. Для формирования коллективного иммунитета представитель ведомства призывает казахстанцев пройти полный курс вакцинации и ревакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 4 июля город Алматы перешел в «желтую» зону. Сейчас государственный санитарный врач города готовит постановление. В постановлении будет все прописано. В этой связи призываем всех граждан пройти курс вакцинации и ревакцинации», - сообщил Ержан Байтанаев в телефонной беседе корреспонденту Казинформа.

    По его словам, 80% заболевших коронавирусом не вакцинированы.

    «Призываем всех казахстанцев получить вакцину, чтобы обезопасить себя и близких. Этот процесс очень важен для формирования коллективного иммунитета», - добавил он.

    Ранее сообщалось , что в случае роста больных COVID-19 в стране могут вернуть масочный режим.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минздрав РК Коронавирус в РК Вакцинация
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