80% заболевших коронавирусом не вакцинированы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев сообщил о том, что 80% заболевших коронавирусом не получили вакцину. Для формирования коллективного иммунитета представитель ведомства призывает казахстанцев пройти полный курс вакцинации и ревакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 4 июля город Алматы перешел в «желтую» зону. Сейчас государственный санитарный врач города готовит постановление. В постановлении будет все прописано. В этой связи призываем всех граждан пройти курс вакцинации и ревакцинации», - сообщил Ержан Байтанаев в телефонной беседе корреспонденту Казинформа.

По его словам, 80% заболевших коронавирусом не вакцинированы.

«Призываем всех казахстанцев получить вакцину, чтобы обезопасить себя и близких. Этот процесс очень важен для формирования коллективного иммунитета», - добавил он.

Ранее сообщалось , что в случае роста больных COVID-19 в стране могут вернуть масочный режим.



