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    80 тонн социального хлеба выпускается в Алматы

    10 Января 2022, 14:05

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в Алматы выпускается 80 тонн социального хлеба, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проинформировали в городском штабе по восстановлению жизнеобеспечения Алматы, в настоящее время, на территории города Алматы продолжают работу 3 крупных хлебзавода- ХБК «Аксайнан», «Алматынан» и «Рузинан».

    Данными предприятиями выпускается 80 тонн социального хлеба в день. При этом цена на производимую продукцию осталась на прежнем уровне («Аксайнан» – 80 тенге/булка, «Алматынан» – 85 тенге/булка).

    В целом ситуация по обеспечению населения города продукцией первой необходимости.

    Сегодня в городе возобновлена работа всех крупных торговых сетей (Магнум, Смолл, Тоймарт, Метро, Юбилейный, Столичный, Маймарт, Галмарт, JLC и Асыл Ет), а также магазинов «У дома».

    Кроме того, восстановлены каналы поставок продовольствия от производителей города Алматы и регионов страны.

    Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что город обеспечен продовольствием в достаточных объёмах.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Промышленность Экономика
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