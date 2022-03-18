80 тонн семян кукурузы и сахарной свеклы планируют импортировать из Европы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев доложил о проводимой работе по закупу семян, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время прорабатывается вопрос по поставке импортного семенного материала. Это касается 19,5 тысяч тонн семян кукурузы, пшеницы, ячменя и ржи из России и 80 тонн семян кукурузы и сахарной свеклы, поставляемых из Европы», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

По его словам, по обеспеченности минеральными удобрениями работа ведется в плановом режиме.

«Благодаря поддержке Правительства достигнута договоренность с отечественными производителями минеральных удобрений об обеспечении потребностей аграриев. Цена на аммиачную селитру снижена с 200 тысяч тенге до 160 тысяч тенге», - сообщил министр.

Ранее министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал о готовности к весенне-полевым работам.