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    80 тонн семян кукурузы и сахарной свеклы планируют импортировать из Европы

    18 Марта 2022, 10:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев доложил о проводимой работе по закупу семян, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время прорабатывается вопрос по поставке импортного семенного материала. Это касается 19,5 тысяч тонн семян кукурузы, пшеницы, ячменя и ржи из России и 80 тонн семян кукурузы и сахарной свеклы, поставляемых из Европы», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

    По его словам, по обеспеченности минеральными удобрениями работа ведется в плановом режиме.

    «Благодаря поддержке Правительства достигнута договоренность с отечественными производителями минеральных удобрений об обеспечении потребностей аграриев. Цена на аммиачную селитру снижена с 200 тысяч тенге до 160 тысяч тенге», - сообщил министр.

    Ранее министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал о готовности к весенне-полевым работам.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство Европа
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