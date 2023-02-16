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    80% районов Казахстана не охвачены противопожарной защитой - сенатор

    16 Февраля 2023, 15:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проблемы противопожарной безопасности в Казахстане озвучил в своем депутатском запросе сенатор Геннадий Шиповских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В многих регионах страны не хватает пожарных депо, а состояние существующих, которым уже по 50-60 лет, оставляет желать лучшего.

    По словам Геннадия Шиповских, 80% районов Казахстана не охвачены противопожарной защитой, потому что в них отсутствуют пожарные депо. В числе таких районов и густонаселенные.

    «В селе Саксаульск Аральского района Кызылординской области с 2018 по 2022 годы пожар произошел в восьми домах. В прошлом году два дома сгорели полностью. Несмотря на то, что в этом районе проживает около 12 тысяч жителей ближайшая пожарная часть находится в Арале, примерно в 70-80 км. Согласно требованиям пожарное депо в городской местности должно располагаться в радиусе 3 км. В случае пожара в городской местности пожарная бригада должна прибыть в зону пожара за 10 минут, а в сельской - за 20 минут», - озвучил Геннадий Шиповских на пленарном заседании палаты.

    Сенатор подчеркнул, что в соответствующих документах не прописано необходимое количество человек, проживающих в сельской местности для строительства пожарной части, а также не определено расстояние между сельскими округами для строительства новой пожарной части.

    «На наш взгляд из-за отсутствия такой четкости в Техническом регламенте, во многих сельских районах существуют проблемы со строительством пожарных депо. Поэтому для решения данного вопроса в сельских населенных пунктах страны необходимо внести соответствующие поправки в технический регламент. Для строительства новых пожарных депо должна быть уточнена необходимая численность населения в сельском округе и расстояние между сельскими округами», - предложил Геннадий Шиповских.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Безопасность МЧС Пожар
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