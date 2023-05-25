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    8 вертолетов с водосливным устройством тушат пожар в Абайской области

    25 Мая 2023, 09:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Ибрагим Кульшимбаев сообщил о ситуации с тушением пожара в Абайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На первоначальном этапе для ликвидации пожара была сформирована группировка сил и средств государственной системы гражданской защиты, в состав которой вошли представители центральных государственных и местных исполнительных органов (МЧС, МВД, МЭПР, КТЖ, МИО и коммунальных служб области) численностью 434 человека, 109 единиц техники, 2 воздушных судна и пожарный поезд. В связи с ухудшением оперативной обстановки, по Вашему поручению, Алихан Асханович, вчера было проведено заседание Республиканского оперативного штаба под председательством Романа Васильевича, на котором государственным органам были поставлены соответствующие задачи», - сказал Ибрагим Кульшимбаев на заседании Правительства.

    По его словам, в помощь Министерству экологии, как руководителю тушения пожара, были дополнительно направлены силы и средства министерств по чрезвычайным ситуациям и обороны.

    Таким образом, на сегодня в тушении пожара задействованы силы и средства МЧС, МВД, МЭПР, КТЖ, МИО и коммунальных служб области. В том числе 10 вертолетов, из которых от МЧС – 5 единиц, МО – 3 единиц, МЭПР - 2 единиц, 4 воздушных судна прибыли сегодня утром по Вашему поручению, Алихан Асханович.

    Для тушения пожара используются 8 из 10 вертолетов с водосливным устройством, 2 - для совершения облетов и высадки десанта.

    Ситуация находится под контролем, принимаются все возможные меры по локализации и ликвидации пожара.

    Как сообщалось, 22 мая на территории Алтайского края вблизи села Новенькое произошло возгорание сухой травы с переходом огня на территорию ГЛПР «Семей орманы». Около 3500 га составила площадь пожара в Абайской области.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК МЧС Пожар Абайская область
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