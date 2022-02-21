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    €8 млрд выделили власти Италии на компенсацию роста цен на энергоносители

    21 Февраля 2022, 02:02

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Итальянское правительство выделило в совокупности почти 8 млрд евро для компенсации стремительного роста цен на энергоносители в стране и на повышение энергоэффективности зданий, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы выделяем крупную сумму на энергетику, при этом не прибегая к перерасходу бюджета», - сообщил премьер-министр Италии М.Драги.

    По его словам, все недавние разногласия внутри правящей коалиции были преодолены, а соответствующие документы подписаны. Для сдерживания роста цен на энергоносители кабинетом министров Италии принят ряд мер, направленных на оказание помощи домохозяйствам и промышленным предприятиям.

    М.Драги заверил, что правительство страны намерено возобновить экономический рост и бороться с безработицей и колеблющимся уровнем занятостью.

    Ранее министр экономики Италии Даниэле Франко заявил, что рост ВВП страны замедлился из-за скачков потребляемой электроэнергии, и правительство настроено повысить темпы роста ВВП в 2022 году до 4%.

    В феврале 2022 года цены на природный газ в Европе преодолевали отметку 1 тысячу долларов США за тысячу кубометров. На «пике» стоимость январского фьючерса достигла 1031,8 долларов за тысячу кубометров. Далее стоимость газа опустилась до 980 долларов за тысячу кубометров.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Экономика Италия Мировые новости
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