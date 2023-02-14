Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    8 машин с гуманитарным грузом и казахскими юртами выехали в Кахраманмараш

    14 Февраля 2023, 23:37

    ИНДЖИРЛИК. КАЗИНФОРМ - Автоколонна из 8 машин с гуманитарным грузом и казахскими юртами отправились в Кахраманмараш с военной авиабазы Инджирлик. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Турецкие граждане с нетерпением ждут самый ценный груз в виде юрт, так как именно в этом регионе большое количество людей остались без крова», - сообщил корреспондент МИА «Казинформ».


    Как сообщалось ранее, казахстанцы активно собирают гуманитарную помощь пострадавшим гражданам Турции. В Кахраманмараше начали устанавливать первые юрты, которые в помощь Турции отправил Казахстан.

    Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству направить дополнительную гуманитарную помощь Турецкой Республике.

    В прошлый понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны. Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

    Число погибших в результате разрушительного землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 31 тысячу человек.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Внешняя политика Казахстана Происшествия Турция Видео Общество Землетрясение Землетрясение в Турции
    Новости по теме
    Новости по теме
    На большей части страны 4 марта ожидаются дождь и снег
    Собаку спасли из-под завалов на 25-й день после землетрясений в турецком Хатае
    В Алматы наградили спасателей, участвовавших в ликвидации последствий землетрясения в Турции
    Ж/д катастрофа в Греции: бастуют железнодорожники, спасатели ищут пропавших без вести
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    3 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров