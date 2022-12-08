8 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

63 года назад (1959) родилась НУРГАЗИЕВА Бану Ганиевна - президент Гражданского альянса Республики Казахстан.

Родилась в Алматинской области. Окончила Казахский государственный университет, филолог (1979).

Трудовая деятельность: учитель русского языка и литературы, завуч по воспитательной работе в средней школе имени Абая с. Шилик Алматинской области (1979-1988); инструктор идеологического отдела Шиликского районного комитета Компартии Казахстана; руководитель кружка в доме детско-юношеского творчества, преподаватель в СТК Добровольного общества содействия армии, авиации и флота (1988-1991); референт организационного отдела, заведующая отделом внутренней политики аппарата акима Шиликского района (1992-1997); главный специалист отдела внутренней политики Бостандыкского районного акимата г. Алматы; главный специалист отдела здравоохранения и социальной защиты населения акимата г. Алматы (1997-2002); руководитель аппарата акима Жетысуского района г. Алматы; заместитель директора департамента внутренней политики г. Алматы; директор Информационно-аналитического центра при акиме г. Алматы (2002-2005); директор департамента внутренней политики Восточно-Казахстанской области (2005-2007); директор ТОО «Восточный Медиа Экспресс»; заведующая отделом политической работы центрального аппарата Народно-демократической партии «Нур Отан» (2007-2008); исполняющая обязанности директора департамента общественно-политической работы Министерства культуры и информации Республики Казахстан (2008); директор департамента общественно-политической работы Министерства культуры и информации Республики Казахстан (2008-2010); директор департамента общественно-политической работы Министерства культуры Республики Казахстан (с 2012 года - Министерства культуры и информации Республики Казахстан) (2010-2014); заместитель акима Мангистауской области (2014-2017); генеральный директор Национального центра по управлению персоналом государственной службы (с 2017 года).

На занимаемой должности - с сентября 2020 года.

Награждена орденом «Құрмет»; юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл, 20 жыл», медалями «Қазақстан Республикасының және оның астанасының дамуы мен қалыптасуына елеулі үлес қосқаны үшін», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», медалями «Ерен еңбегі үшін», «Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі үлесі үшін», «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқарудың дамуы мен қалыптасуына қосқан елеулі үлесі үшін».





62 года назад (1960) родился ТАТКЕЕВ Малгаждар Саттарович - первый заместитель акима Акмолинской области.

Родился в Кокчетавской области. Окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел, юрист (1983).

Трудовой стаж: сотрудник органов внутренних дел (1983-1997); сотрудник органов финансовой (налоговой) полиции (1997-2009); заместитель начальника департамента, начальник контрольно-аналитического управления департамента по раскрытию экономических и финансовых преступлений Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (03.2009-08.2009); начальник Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Северо-Казахстанской области (2009-2010); начальник Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Карагандинской области (2010-2012); начальник государственного учреждения «Управление земельных отношений Акмолинской области» (2012-2013); аким Зерендинского района Акмолинской области (2013-2014); аким Целиноградского района Акмолинской области (2014-2020); заместитель акима Акмолинской области (с 2020 года).

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Казақстан Республикасы прокуратурасына 20 жыл», «За безупречную службу», «За безупречную службу» III ст.; нагрудными знаками «Отличник милиции», «За отличную службу в МВД», «Қазақстан Республикасының қаржы полициясына 15 жыл», «Қазақстан полициясына 20 жыл».





61 год назад (1961) родился МУКАЕВ Ербулат Рахметович - руководитель аппарата Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Родился в Уральской (ныне - Западно-Казахстанской) области. Окончил Гурьевский педагогический институт, учитель физики; Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, политолог; Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет, экономист.

Трудовая деятельность: учитель физики Фурмановской средней школы Фурмановского (ныне - Казталовского) района; работал в комсомольских и партийных организациях Западно-Казахстанской области (1980-1992); начальник Жалпакталского районного отдела статистики, заместитель акима Жалпакталского района Западно-Казахстанской области (1992-1996); занимал руководящие должности в аппарате акима Западно-Казахстанской области, заместитель начальника областного управления труда, занятости и социальной защиты населения (1996-2005); заместитель акима Уральска (2005-2007); руководитель аппарата акима Западно-Казахстанской области (2007-2008); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по аграрным вопросам и охране окружающей среды (2008-2017); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по финансам и бюджету (2017-2020); член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстан.

На занимаемой должности - с февраля 2021 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2008), «Парасат»; медалями «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Маршал Жуков»; «90 лет военным комиссариатам»; нагрудным знаком «Мемлекеттік қызметке 10 жыл».





56 лет назад (1966) родился МЫРЗАКЕ Галымжан Жарылкасынович - судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в г. Каратау Жамбылской области. Окончил Казахский национальный технический университет, инженер-механик (1995); Университет «Туран», юрист (1997).

Трудовая деятельность: слесарь-ремонтник энергоцеха ПО «Каратау» г. Каратау Джамбулской области (1984-1985); слесарь-ремонтник ПО «Энергоцех» г. Каратау Джамбулской области (1987-1988); водитель-механик многопрофильного кооператива «Оян» г. Каратау Джамбулской области (1988-1990); пожарный, начальник караула ОПО УВД Джамбулской области ППЧ-18 г. Каратау (1990-1994); инспектор Таможенного управления по Жамбылской области (1994-1996); помощник прокурора Жамбылской области, старший помощник прокурора Таласского района (1996-1999); судья Алматинского райсуда г. Астана (1999-2002); председатель Специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области (2002-2005); председатель коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда (2005-2010); председатель кассационной судебной коллегии Южно-Казахстанского областного суда (2010-2012); председатель Костанайского областного суда (2012-2015).

На занимаемой должности - с декабря 2015 года.





46 лет назад (1976) родился ТАЙТУЛЛИН Аршат Табылдыевич - прокурор города Атырау.

Родился в Актобе. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовая деятельность: помощник прокурора Курмангазинского района Атырауской области (2002-2003); помощник Атырауского природоохранного прокурора (2003-2005); прокурор отдела по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Атырауской области (2005-2006); прокурор отдела по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Атырауской области (2006-2007); прокурор управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Атырауской области (2007-2009); помощник прокурора области по надзору за применением природоохранного законодательства (2009-2010); специализированный природоохранный прокурор Атырауской области (2010-2013); прокурор Макатского района Атырауской области (2013-2017); начальник управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Атырауской области (2017); начальник управления по защите общественных интересов прокуратуры Атырауской области (2017-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.





41 год назад (1981) родился АЛМАШОВ Нуртай Жолтаевич - руководитель Администратора судов Военного суда Республики Казахстан.

Окончил Университет «Болашак», экономист (2007); Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, юрист (2004).

Трудовая деятельность: ведущий, главный специалист отдела телекоммуникаций и почтовой связи Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи (2004-2006); главный специалист отдела юридической и кадровой службы Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи (03.2006-11.2006); начальник отдела юридической, кадровой службы и контроля за качеством предоставляемых государственных услуг Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи (2006-2008); главный эксперт, начальник управления правового и документационного обеспечения, анализа и контроля Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи (2008-2010); начальник управления стратегического планирования, сводного анализа и контроля Министерства связи и информации Республики Казахстан (05.2010-07.2010); заместитель директора департамента сводного анализа и международных связей Министерства связи и информации Республики Казахстан (07.2010-11.2010); заместитель директора департамента стратегического планирования и международных связей Министерства связи и информации Республики Казахстан (2010-2012); заместитель директора департамента международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2012-2014); директор департамента документационного обеспечения и развития государственного языка Агентства Республики Казахстан по связи и информации (05.2014-10.2014); заведующий сектором согласования и разработки нормативно-правовых актов Верховного суда Республики Казахстан (2014-2016); заместитель заведующего отделом организационно-правового обеспечения деятельности местных судов и канцелярий Верховного суда Республики Казахстан (2016-2018); руководитель администратора судов по Мангистауской области, администратор судов Мангистауской области (2018-2020).

На занимаемой должности - с февраля 2020 года.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл»; Почетной грамотой регионального Содружества в области связи, г. Москва.



