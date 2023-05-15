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    8 человек задержаны на авто с оружием в Алматы

    15 Мая 2023, 15:49

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Машины с оружием блокированы в Алматы. Две Toyota в поле зрения патрульных полицейских попали минувшей ночью в Алатауском районе Алматы, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Стражам порядка показалось подозрительным поведение мужчин у пустыря.

    «Увидев сотрудников полиции, они птыались скрыться, но были задержаны. При досмотре транспортных средств и места происшествия изъяты ружья «Сайга» и «ТОЗ», ножи, травматический пистолет и патроны. Задержанные – жители Алматы и Алматинской области. Самому молодому - 19 лет, а старшему – 37. Трое из восьми подозреваемых ранее были судимы за кражи и преступление против личности«, – сказал начальник управления полиции Алатауского района Талгат Беркинбаев.

    Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 287 УК РК.

    С учетом заключения экспертного исследования принято решение по уголовному делу. В ходе следствия будут установлены происхождение и принадлежность изъятого оружия. В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Видео МВД РК
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