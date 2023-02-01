7936 акмолинским получателям пособия по уходу за ребенком продлили срок выплаты до 1,5 лет

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Об изменениях в системе обязательного социального страхования с 1 января на брифинге сообщила директор Филиала АО «Государственный фонд социального страхования» по Акмолинской области Айнагуль Сабырова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, учитывая рост минимальной заработной платы с 2023 года до 70 тысяч тенге, с 1 января 2023 года минимальный размер социальных отчислений в месяц составит 2450 тенге, а максимальный – 17 150 тенге.

«Своевременное поступление социальных отчислений обеспечивает получение социальных выплат гражданам при наступлении пяти видов социальных рисков – утраты трудоспособности, потери кормильца, потери работы, потери дохода в связи с беременностью и родами, а также с уходом за ребенком», - отметила А. Сабырова.

С 1 января 2023 года в Казахстане изменены параметры двух видов социальных выплат.

Первая - социальная выплата по потере работы, которая назначается участнику системы со дня регистрации в качестве безработного от 1 до 6 месяцев в зависимости от трудового стажа.

«Размер социальной выплаты зависит от среднемесячного дохода участника системы, с которого производись социальные отчисления за последние 2 года, стажа участия в системе и коэффициента замещения дохода», - сказала спикер.

С 1 января 2023 года коэффициент замещения дохода увеличился с 40% до 45%, что привело к росту размера социальной выплаты в среднем на 13%.

Действующим получателям по состоянию на 1 января 2023 года был автоматически произведен единовременный перерасчет с применением коэффициента 45%. По Акмолинской области 530 получателям произведен перерасчет размера указанной выплаты.

«Вторая - социальная выплата по уходу за ребенком. Она назначалась до достижения ребенком возраста 1 года, с 1 января 2023 года продолжительность выплаты продлевается до 1,5 лет. При этом прежний порядок определения размера социальной выплаты остается и составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производись социальные отчисления за последние 2 года», - отметила А. Сабырова.

Действующим получателям по состоянию на 1 января 2023 года, чьи дети рождены в 2022 году, выплата продлена автоматически. По Акмолинской области 7936 получателям продлен срок выплаты до 1,5 лет.

Как было отмечено, в случае поступления социальных отчислений за работника дополнительно к базовым государственным пособиям осуществляются 2 вида долгосрочных социальных выплат из фонда. Это социальная выплата на случай утраты трудоспособности. Она осуществляется из фонда на период установления степени утраты общей трудоспособности и производится независимо от продолжения трудовой деятельности.

Второе - социальная выплата на случай потери кормильца. Она осуществляется до достижения иждивенцем 18-ти лет, а в случае обучения по очной форме - до 23-х лет.

«В целях обеспечения покупательской способности размеры этих выплат повышаются на ежегодной основе. С 1 января 2023 года размеры долгосрочных социальных выплат автоматически увеличены на 8,5%. По Акмолинской области 3546 получателям по утрате трудоспособности и 2706 семьям, потерявшим кормильца, повышены размеры выплат. Особо хотелось бы подчеркнуть, что перерасчет, повышение и продление выплат производится в автоматизированном режиме, то есть нет необходимости получателям предоставлять дополнительные документы», - подытожила А. Сабырова.

Фото РСК Акмолинской области.



