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    79 археологических проектов планируют реализовать в Казахстане

    16 Февраля 2023, 10:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В прошлом году в Казахстане проведено 68 археологических раскопок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Алтай Кульгинов рассказал о развитии археологии в стране.

    «Порядок проведения археологических раскопок в стране определен Законом «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия». Министерство культуры и спорта, правоохранительные органы и акиматы строго следят за соблюдением законодательства в этой сфере. В соответствии со статьей 33 археологические работы осуществляются на основании специального плана, утвержденного уполномоченным органом. Проведение археологических раскопок вне плана запрещено», - написал заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов в своем ответе на депутатский запрос.

    Он также озвучил планы на текущий год.

    «На основании предложений государственных органов план составляется на год. В 2022 году по республике проведено 68 археологических раскопок, в 2023 году запланирована реализация 79 археологических проектов», - отметил вице-премьера.

    Ранее сообщалось, что на сегодняшний день лицензии на проведение археологических раскопок есть у 24 организаций.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Археология Алтай Кульгинов
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