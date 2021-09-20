780 семей получили квартиры по программе «Алматы жастары»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 780 семей получили квартиры по программе «Алматы жастары». Об этом сообщил заместитель руководителя управления жилищной политики города Алматы Ермек Амиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году мы реализовали городскую программу «Алматы Жастары» и обеспечили жильем 1 003 молодых семей. В этом году также поставили цель охватить еще 1000 молодых семей. В настоящее время 780 из них получили свои квартиры. Остальные в поисках жилья, либо проходят платежеспособность в банке», - сказал Ермек Амиров в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций.

Спикер отметил, что на реализацию программы с местного бюджета в этом году выделено 14 млрд тенге. По его словам, программа может продолжиться и в следующем году.

Кроме того, в этом году по программе «Нурлы жер» планируется обеспечить 1050 работающих молодых людей арендным жильем на 5 лет.

«Эти квартиры на сегодня проходят регистрацию. Они находятся в Наурызбайском районе в ЖК «Алма сити-5». Все эти квартиры будут реализованы до конца года», - заявил он.

В этом году по «Алматы жастары» увеличена сумма кредитования с 13 до 18 млн тенге. Для участия в программе было подано 9 741 заявление. Больше всего заявлений подано от работников сферы образования, здравоохранения, правоохранительных органов.

Напомним, жилищная программа «Алматы жастары 3.0» с низкой процентной ставкой стартовала в 2020 году. В ней могли участвовать алматинцы в возрасте до 35 лет.