78 человек заболели коронавирусом и пневмонией с признаками КВИ в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 71 человек заболел коронавирусом в Казахстане, 7 - коронавирусной пневмонией, один пациент умер от пневмонии с признаками КВИ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Лечение от КВИ продолжают получать 1 630 человек (–1 468+ и 162 КВИ-), из них в стационарах находятся 108 пациентов, на амбулаторном лечении - 1 522 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 3 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациентa.



