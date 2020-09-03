77-й Венецианский кинофестиваль проходит на итальянском острове Лидо

ЛИДО. КАЗИНФОРМ - На итальянском острове Лидо стартовал 77-й Венецианский кинофестиваль - первое событие подобного масштаба с начала пандемии. Пригласить звезд и любителей седьмого искусства ранее не решились Канны. Организаторы же Мостры даже не стали переводить фестиваль в онлайн-формат, за исключением конкурса экспериментального кино, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Правда, и здесь не обошлось без дополнительных мер по борьбе с распространением коронавируса: к красной дорожке зрителей не подпустили, места в залах сократили, а ношение масок сделали обязательным повсеместно.

«Мы хотели подать своего рода сигнал, внушить людям оптимизм, приободрить их, а заодно и проявить солидарность с миром кино: с режиссерами, продюсерами, всеми, кто работает в данной сфере. Еще мы надеялись, что нас услышат владельцы кинотеатров: систему надо перезапустить. Нового карантина, изоляции, подобной той, что мы пережили в последние месяцы, она просто не выдержит. Мы обязаны вернуть доверие публики», - считает художественный директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера.

В официальную программу включены более 60 картин из 50 стран. Впервые за последние десять лет фильмом открытия стала итальянская лента – «Шнурки» Даниэле Лукетти.