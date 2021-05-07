77 лет хранилась в музее Бухареста награда ветерана ВОВ из Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Орден Александра Невского вручили внуку ветерана Великой Отечественной войны Рахымберды Досмухамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественное вручение состоялось накануне Дня Победы в таразском парке «Жеңіс» имени Б.Момышулы, сообщили в пресс-службе главы региона.

Орден Александра Невского вручал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев внуку героя Бауыржану Досмухамбетову.

Были соблюдены все воинские почести. Участники торжественной церемонии почтили память павших бойцов минутой молчания.

«Великая Отечественная война навсегда останется в памяти человечества как одна из самых кровопролитных. Вклад казахстанцев в общее достижение неоценим. Среди Героев Советского Союза, получивших свои награды на фронтах Великой Отечественной, есть 20 выходцев Жамбылской области. В то время вручался орден Александра Невского, и одним из кавалеров ордена был наш земляк Рахымберды Досмухамбетов. Его мужество и отвага яркий пример для всех. Для меня огромная честь вручать орден внуку героя», - отметил Бердибек Сапарбаев.

«Хочу от имени нашей семьи поблагодарить всех, кто занимался поиском материалов. Солдаты Великой Отечественной войны защищали свою Родину. Наш долг далее оберегать мир и спокойствие», - сказал Бауыржан Досмухамбетов.

Награда хранилась 77 лет в музее Бухареста. В архивных документах были найдены орден Александра Невского и удостоверение, в котором указывалось, что орденом награжден боец из Казахстана Рахимберды Досмухамбетов. Как сообщил российский портал «Память народа», орденом Невского он был награжден в феврале 1944 года, будучи командиром стрелковой роты 88-го полка 28-й Невельской стрелковой дивизии. Два года назад на одном из казахстанских сайтов появилась информация о том, что разыскиваются участник Великой Отечественной войны или его родственники.

Благодаря этим материалам внуки героя Великой Отечественной войны смогли спустя столько лет получить награду деда. Работники архива предоставили также удостоверение к ордену.

Рахымберды Досмухамбетов родился в 1920 году в нынешнем селе Жасоркен Жамбылской области. В 19 лет призван в ряды советской армии, командовал батальоном и дослужился до старшего лейтенанта. Р. Досмухамбетов возглавлял стрелковую роту 88-го полка 28-й Невельской стрелковой дивизии. Старший лейтенант Досмухамбетов в бою с немецкими захватчиками за деревней Пахомово успешно выполнил поставленную перед ротой задачу. Умело вел роту в атаку, первым с семью бойцами ворвался в деревню, уничтожив при этом девять фашистов. Был ранен, но не ушел с поля боя. При отходе роты из окружения в районе деревень Шитьково, Овсянниково вынес с поля раненого капитана.

Приказ о награждении личного состава 10-й гвардейской армии был вынесен 6 февраля 1944 года. Там и значится имя Рахимберды Досмухамбетова, который получил тяжелое ранение, полгода лечился в госпитале. Там и потерял награды и документы.

Как говорят потомки фронтовика, он не любил рассказывать о войне, сказывалась боль потерь, только в редкие минуты он делился с семьей воспоминаниями.

«Мы, дети, запомнили его по-военному строгим человеком, воспитавшим нас в духе справедливости, взаимоподдержки и добропорядочности. Он часто ставил в пример Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы. Мы любили и ценили отца, уважали за заслуги. Но сам он никогда не просил себе льгот, не требовал вручения утерянных наград. И теперь нам очень радостно слышать, что один из орденов нашелся», – рассказали потомки.

Дивизия Рахимберды Досмухамбетова участвовала в освобождении городов Великие Луки и Невель – Белоруссия и Прибалтика. Она прошла от Архангельской области до Бухареста. За участие в разных боях командир неоднократно награждался орденами и медалями. Но так получилось, что домой он вернулся без наград, с тяжелым ранением - осколок, оставшийся в голове, врачи не стали извлекать.

Но, тем не менее, ветеран прожил больше 70 лет, проработал много лет в Семипалатинске, где работал журналистом и возглавлял одну из местных газет. Воспитал шестерых детей.

Рахимберды Досмухамбетова не стало в 1991 году.



