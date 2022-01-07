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    7500 казахстанцев не могут возвратиться домой из-за рубежа

    7 Января 2022, 12:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанцев находится за рубежом и не могут пока возвратиться домой, сообщил первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерство иностранных дел продолжает свою работу в режиме 24/7. В центральном аппарате Министерства иностранных дел установлено круглосуточное дежурство. Во всех посольствах открыты горячие линии для оказания содействия и помощи гражданам РК, которые в настоящее время находятся за рубежом», - сказал Шахрат Нурышев в интервью журналистам.

    Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что в связи с временным закрытием аэропортов, которые принимают международные рейсы, были отложены рейсы казахстанских и других компаний.

    «В этой связи, по информации НПП «Атамекен», в туристических целях за рубеж выехали 7 500 человек. В данный момент они находятся за рубежом и наши загранучреждения оказывают им максимальное содействие в решении возникающих вопросов на месте. Решают проблемы с размещением в гостиницах, вопросы с дальнейшим возвращением в РК», - заверил Шахрат Нурышев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Туризм Происшествия ЧП-2022
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